Атамбаев: «ситуация с Казахстаном наладится»

«Ситуация с Казахстаном наладится, это в интересах самого Казахстана», – заявил сегодня на итоговой пресс-конференции в Бишкеке президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Он сказал, что улучшение отношений нужно «для самого Казахстана и в первую очередь для России».

Атамбаев сказал, что поступил правильно, чтобы в будущем на президентских и парламентских выборах «никто не посмел соваться в наши дела». Он заявил, что Кыргызстан преподнес урок другим, чтобы не вмешивались в его внутренние дела.

«Были времена, когда на выборах в 2010 году ходил советник комитета национальной безопасности Казахстана и раздавал деньги. Потом мы запретили ему въезд в страну. Такого больше не повторится. Сейчас легче раскачать ситуацию в другой стране, чем в нашей… Мы ни на кого не нападаем. Но когда надо – на ковер бросим», – заявил Атамбаев.

Действующий глава государства вступил в должность президента 1 декабря 2011 года. В этом году истекает срок его полномочий. Инаугурация нового президента Сооронбая Жээнбекова, избранного 15 октября, состоится на этой неделе – 24 ноября.

За последние полтора месяца отношения Кыргызстана с соседним Казахстаном заметно ухудшились. Многие это связали с высказываниями Атамбаева, который в нескольких заявлениях в октябре и ноябре подверг критике руководство Казахстана и обвинил Астану во вмешательстве во внутренние дела соседней страны.

С 10 октября Казахстан ужесточил проверки на границе с Кыргызстаном, вследствие чего кыргызские предприниматели и грузоперевозчики заявляют об огромных убытках. Бишкек обвиняет Астану в создании искусственных барьеров на границе, казахстанская сторона объясняет усиление проверок стремлением бороться с контрабандой.