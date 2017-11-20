Опрос социологов: главный минус Путина – он «забыл о простых людях»

Главным минусом президента Владимира Путина россияне назвали отсутствие заботы о простых людях. Так, согласно данным опроса «Левада-центра», считают 15 процентов респондентов, сообщает РБК. По мнению 10 процентов россиян,Путин слишком «мягок по отношению к министрам» и находится под влиянием своего окружения. Еще 7 процентовне довольны тем, что президент «не борется с коррупцией» и «развел вокруг себя воров».

В бедности и низких зарплатах населения Путина упрекнули 6 процентов россиян, в многословности – пять, а в авторитарности – три процента. При этом 20 процентов россиян считают, что у Путина нет недостатков.

Среди положительных черт президента, по результатам опроса социологов, лидирует «решительность и мужественность» (19 процентов) и проводимая Путиным внешняя политика, «защищающая страну от Запада» (18 процентов). При этом за патриотизм Путина ценят лишь 4 процента россиян, а за присоединение Крыма – 2 процента.

В своем исследовании «Левада-центр» представил также ежегодную оценку деятельности Путина на посту президента по 10-балльной шкале. С 2014 года средняя оценка не меняется и составляет 7 баллов.