Местный богач оставил детей без детской площадки

Резюме

В проекте «Ваш Телеграм» представлены сообщения, фото- и видеоматериалы, отправленные Вами. Наши номера в Telegram’е и WhatsApp’е: +420 724 971 539; +420 724 740 755. Наша электронная почта: ozodlikmail@gmail.com Радио Озодлик, которое на протяжении 60 лет осуществляет свою деятельность, основываясь на принципах объективной журналистики, гарантирует Вам полную анонимность в случае Вашего желания.

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Важная заметка: Редакция Радио Озодлик не несет ответственность за за информацию, представленную в проекте «Ваш Телеграм»! Просим при возможности прилагать к отправляемому сообщению фото- и видеоматериалы, либо другие документы, подтверждающие Вашу информацию!

«Мы обращаемся в вашу редакцию от имени женщин, проживающих в районе Пахтазор в городе Карши. Один из местных богачей снес недавно в нашем районе детскую площадку, расположенную между пятью многоэтажными домами, чтобы возвести себе многоэтажный дом. Об этом даже вышло постановление хокима (главы) города Карши. Просим вас помочь нам сохранить детскую площадку для наших детей.

Где должны играть дети, живущие в пяти многоэтажных домах? Ведь в нашем районе вообще нет места для прогулки и игр маленьких детей! Мы неоднократно обращались в областную Народную приемную, но никто не стал рассматривать наше обращение».

Просим при возможности прилагать к отправляемому сообщению фото- и видеоматериалы, либо другие документы, подтверждающие Вашу информацию!