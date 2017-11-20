9-летняя красавица из Узбекистана выиграла международный титул (фото)

Резюме

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«9-летняя Шахризода Мирзаева из Узбекистана вошла в топ семи финалисток на всемирном фестивале красоты и талантов «Prince and Princess International 2017» в Таиланде. В карьере юной красавицы 4 года успешного опыта в мире моды. Ученица модельной школы Agency of Fashion Models под руководством арт-директора и основателя Умиды Хаидалли уже в юные годы отлично владеет искусством дефиле, актерскому мастерству, очень фотогенична. У девочки хорошая физическая форма, безупречная репутация, опыт участия в фотосессиях и показах одежды. Она начинает складывать успешную модельную биографию и ее прекрасное лицо уже украсило не один известный и популярный журнал и показы.

Также Шахризода много снимается в рекламе детской одежды и других товаров для детей. Визитной карточкой юной девочки-модели является ее обескураживающая ангельская улыбка, которая не может оставить никого равнодушным.

Шахризода участница многих фешн-показов, таких как The Fashion Show 2015 - 2016, Fashion Kids Week, снималась в фильмах, сериалах, журнале WEDDING, а также в рекламах одежды. Недавно известная компания ECLIPS (магазин модной одежды) официально сделала ее своим лицом компании.

Кроме того 9-летняя Шахризода Мирзаева на конкурсе Top Child Model of the Planet 2017, который прошел в грузинском городе Батуми, выиграла международный титул #WINNER и стала обладательницей эксклюзивной золотой короны.

Шахризода является обладательницей гран-при «Маленькая Топ Модель Планеты 2017». На этом международном фестивале моделей принимали участие более чем 50 детей со всех стран мира.

Давайте пожелаем Шахризоде удачи и дальнейшего развития в сфере красоты и талантов».

Просим при возможности прилагать к отправляемому сообщению фото- и видеоматериалы, либо другие документы, подтверждающие Вашу информацию!