ОБСЕ и Душанбе, как сообщается, преодолели «разногласия»

Глава офиса программ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Душанбе Туула Юрьёля заявила, что почти все разногласия с властями Таджикистана удалось преодолеть.

В июне Постоянный совет ОБСЕ понизил статус своего представительства в Таджикистане до Программного офиса в Душанбе. Туула Юрьёля в беседе с журналистами тогда сказала, что в новом статусе организации деятельность полевых офисов не предусмотрена. В региональных офисах ОБСЕ работали 215 местных специалистов. Юрьёля сказала, что, тем не менее, офис программ ОБСЕ по-прежнему имеет право осуществлять свои проекты по республике.

– В Таджикистане наш офис программ работает над проектами, связанными с развитием и обеспечением безопасности Таджикистана. С 2010 года ОБСЕ помогает Таджикистану в борьбе с экстремизмом и терроризмом и в укреплении границ. Мы оказали содействие правительству Таджикистана в подготовке стратегии борьбы с терроризмом на 2016–2020 годы. Этот документ был подписан главой Таджикистана Эмомали Рахмоном в ноябре прошлого года. На днях наш офис программ ОБСЕ и министерство обороны Таджикистана подписали соглашение о создании при оборонном ведомстве регионального учебного центра по взрывоопасным предметам, – сказала Туула Юрьёля в интервью, опубликованном сегодня Радио Озоди (Таджикской редакцией Радио Свобода).

По ее словам, разногласия с властями Таджикистана возникли после того, как на заседание БДИПЧ/ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве были допущены критики таджикских властей.

В сентябре 2016 года делегация официального Душанбе отказалась от участия в обсуждении ситуации с правами человека в Таджикистане в рамках ежегодной конференции БДИПЧ/ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве после того, как сторонники Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) и оппозиционной «Группы 24» были допущены на заседание. До этого власти Таджикистана предупредили, что, в случае участия в конференции делегаций двух этих запрещенных в стране организаций, миссия ОБСЕ в Таджикистане может быть окончательно закрыта.

– Лично я не вправе судить об этих людях и политических группах, так как я с ними не знакома. Но дело в том, что некоторые государства — члены ОБСЕ не считают эти группы радикальными или террористическими. Я во время встречи с главой МИД Таджикистана сказала, что могу сообщить о позиции Таджикистана по этому вопросу другим странам – членам ОБСЕ, – говорит Юрьёля.

«Насколько мне известно, правительство Таджикистана собирается продолжить дискуссию с ОБСЕ, особенно с БДИПЧ, о признании террористами членов оппозиционных партий и групп. Что касается нашего офиса, то мы смогли наладить хорошие взаимоотношения с властями, и я убеждена, что эти отношения останутся стабильными», – добавила она.