В Италии умер бывший босс мафии Сальваторе Зверь Риина

В Италии в возрасте 87 лет умер бывший босс сицилийской мафии Сальваторе Риина, известный также под прозвищами Зверь и Коротышка.

По сообщению министерства юстиции Италии, Риина умер естественной смертью в тюремном госпитале в городе Парма. Он находился за решеткой в течение последних 24 лет. Риина был осужден на 26 пожизненных заключений по обвинению в заказных убийствах.

Свое первое убийство уроженец деревни Корлеоне совершил в 18 лет, тогда же он стал членом мафии «Коза Ностра». Впоследствии он возглавил группировку в период ее расцвета.

Помимо расправ над своими конкурентами по преступному миру, Риина также был причастен к заказным убийствам боровшихся с мафией представителей государства – судей, прокуроров, полицейских, в том числе Джованни Фальконе и Паоло Борселлино. Он был арестован в Палермо спустя несколько месяцев после гибели этих двух известных борцов с мафией, после почти 20 лет пребывания в розыске. Всего, как утверждается, Риина был причастен к более чем 150 убийствам.