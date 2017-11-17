Туркменистан: от журналистки РСЕ/РС потребовали «безвылазно сидеть дома»

Корреспонденту Радио Азатлык – Туркменской редакции РСЕ/РС в Туркменистане Солтан Ачиловой снова угрожали расправой. По словам 68-летней журналистки, проживающей в Ашхабаде, неизвестные сначала преследовали ее, а затем открыто потребовали сидеть дома и не фотографировать.

Как рассказала Солтан Ачилова, все началось 14 ноября, когда направившись на автобусную остановку в столичном микрорайоне Мир-7, она заметила следовавший за ней темный автомобиль с номером AS 42-80-AH, который сначала следовал за автобусом, на котором ехала журналистка, затем, когда она пересела на другой автобус, в него пересел и один из находившихся в автомобиле людей.

«Это был смуглый мужчина 25-30 лет, в черной куртке и синий брюках», – рассказала Ачилова.

По словам журналистки, следовавшие за ней люди, сопровождали ее до информационного центра посольства США в Ашхабаде, куда она направлялась, а затем ждали ее у дверей и продолжили свое наблюдение. Когда журналистка направилась в магазин «Каракум» на улице Андалыпа и стала фотографировать очередь за подсолнечным маслом, один из следовавших за ней мужчин крикнул ей «не фотографировать», затем подбежал и стал кричать на нее, используя нецензурные выражения.

«Нападавший кричал: я сейчас возьму камень и разобью тебе голову, если еще хоть раз возьмешь фотоаппарат разнесу его вместе с тобой», – рассказала Ачилова в беседе с Радио Азатлык.

По ее словам, нападавший также звонил куда-то, а после заявил ей: «Иди домой, сиди безвылазно дома, выйдешь умрешь». После этого, автомобиль с преследователями следовал за ней до самого дома.

В ноябре 2016 года Солтан Ачилова трижды подверглась нападению и избиению.

Правозащитная организация «Хьюман Райтс Вотч» в своем заявлении 25 октября осудила преследование Солтан Ачиловой отметив, что нападение на журналистку является «попыткой организованной для усмирения критики».