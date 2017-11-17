Американские конгрессмены одобрили реформу системы налогообложения

Палата представителей Конгресса США утвердила в четверг план налоговой реформы президента Трампа. За него проголосовали 227 депутатов, против – 205, в том числе, 13 республиканцев. Никто из демократов не поддержал законопроект.

Незадолго до голосования президент Дональд Трамп приехал в Конгресс и лично просил колеблющихся однопартийцев проголосовать «за».

Одобренная мера предусматривает общее сокращение налогов на 1,5 триллиона долларов. Главными ее бенефициарами станут корпорации, средние и малые бизнесы и состоятельная прослойка населения. Выгоды, однако, получат и большинство представителей среднего класса благодаря понижению ставок подоходного налога и уменьшению налогооблагаемой части дохода.

Белый дом утверждает, что предлагаемая реформа подстегнет деловую активность настолько, что компенсирует сокращение налоговых поступлений и не обернется ростом государственного долга.

Сенат между тем продолжает работать над своей версией законопроекта, отличающейся от той, которую приняла нижняя палата. В частности, Сенат склоняется к отмене важного элемента реформы системы медицинского страхования, обязывающего всех американцев приобретать страховой полис. Эта мера позволит уменьшить дотации, выплачиваемые государством малообеспеченным страхователям, и сэкономит бюджету околo 300 миллиардов долларов в течение десятилетия.

У республиканцев в Сенате всего на четыре мандата больше, чем у демократов, и они не могут лишиться поддержки больше чем двух членов своей партии. Пока один сенатор-республиканцев уже заявил о том, что он не поддержит налоговый законопроект.

Реформа системы налогообложения, снижение налогов было ключевым предвыборным обещанием президента Трампа. Он надеется, что уже к концу года Конгресс согласует и представит ему на подпись окончательный вариант налогового законопроекта.