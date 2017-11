Рейтер назвал имя информатора ФБР о покупке «Росатомом» шахт в США

Республиканцы в Сенате США считают, что расследование роли бывшего госсекретаря и первой леди США Хиллари Клинтон в одобрении сделки по продаже урановых рудников в США компании «Росатом» частично зависит от показаний секретного осведомителя в схеме взяточничества и вымогательства. Комитет Сената, расследующий предполагаемые нарушения Клинтон, держал имя своего свидетеля в тайне. Однако Уильям Кэмпбелл, лоббист, подтвердил Рейтер, что он является этим информатором. Кэмпбелл будет давать показания, а также предоставит Конгрессу документы об утверждении администрацией Обамы в 2010 году продажи канадской компании Uranium One с урановыми шахтами в Соединенных Штатах российской государственной компании «Росатом».

Во время продажи Кэмпбелл был конфиденциальным источником для ФБР при расследовании схемы отката в пользу главы американского подразделения «Росатом». Кэмпбелл был идентифицирован в качестве осведомителя ФБР в суде. В телефонном интервью Кэмпбелл сказал, что хочет дать показания из-за своей озабоченности по поводу деятельности России в Соединенных Штатах, но отказался от дальнейших комментариев. Адвокат Кэмпбелла Виктория Тойендж, которая ранее не называла имени своего клиента, сказала, что, несмотря на то что Кэмпбелл сообщил правительству США о коррумпированности «Росатома», эта компания получила разрешение на покупку Uranium One. Она не сказала ничего о том, что Кэмпбелл раскроет какие-либо нарушения со стороны Клинтон.

По словам бывшего госсекретаря и первой леди США, расследование Сената об урановой сделке является попыткой отвлечь внимание от расследования специального прокурора Роберта Мюллера в отношении предполагаемой роли России в президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году.

В 2015 году суд в США приговорил бывшего российского чиновника, представителя «Росатома» в США Вадима Микерина, к четырем годам лишения свободы за его роль в организации миллионных «коррумпированных» платежей. Министерство юстиции США заявило, что приговор вынесен в отношении 56-летнего Вадима Микерина после того, как он признал себя виновным в заговоре с целью отмывания денег. Микерин работал в дочерней компании «Росатома» Tenex, занимающейся поставками и экспортом урана, а также услугами по обогащению ядерного топлива энергетическими компаниями по всему миру.

Газета The New York Times и The Wall Street Journal ранее провели расследования, выясняя, могли ли пожертвования в Фонд Клинтонов от корпорации «Росатом» способствовать получению доступа России к урановым рудникам.

The New York Times подтвердила, что Хиллари Клинтон как руководитель Госдепартамента одобряла приобретение Uranium One российской компанией. Как писала газета, фонд председателя совета директоров Uranium One Иена Телфера перечислил фонду семьи Клинтон четыре транша в сумме на $2,35 млн, причем данные о них не были опубликованы Хиллари Клинтон вопреки договоренности с Бараком Обамой. Пожертвования перечисляли и другие менеджеры Uranium One.