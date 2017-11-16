«Репортеры без границ» осуждают закон о СМИ – «иностранных агентах»

Правозащитная организация «Репортеры без границ» встревожена ответной реакцией России на решение правительства США о регистрации телеканала RT, финансируемого Кремлем, в качестве иностранного агента в Соединенных Штатах. В заявлении правозащитников говорится, что «единственными установленными критериями» этого закона «являются иностранное финансирование или регистрация в другой стране». «Это предоставит властям колоссальную свободу действий при толковании закона», – отмечают правозащитники.

«Крайне неопределенные положения закона открывают путь к избирательному, произвольному и политическому применению и в период беспрецедентного давления на средства массовой информации могут еще более затруднить доступ граждан к свободно сообщаемым новостям», – заявил Иоганн Бихр, руководитель отдела «Репортеров без границ» в Восточной Европе и Центральной Азии.

«Мы осуждаем этот ответ по принципу «око за око», поскольку свобода СМИ будет его единственной жертвой. Очень прискорбно, что власти США начали это. Борьба с пропагандой – это один из императивов нашей эпохи, но правительство не должно определять, что является законной журналистикой», – говорится в заявлении.



«Согласно принятому вчера закону, драконовские положения, применимые к неправительственным организациям, финансируемым из-за рубежа с 2012 года, будут распространены на иностранные СМИ, которые должны будут поместить позорный знак «иностранный агент» на все, что они публикуют или транслируют, и должны будут предоставить подробный отчет об их финансовом положении», – говорится в заявлении.

«Репортеры без границ» отмечают, что министерство юстиции России будет принимать решения в каждом конкретном случае в отношении того, как будет применяться закон. На этом этапе можно только догадываться о его первых объектах, в которые могут входить такие ведущие общественные вещатели, как Radio Free Europe / Radio Liberty, BBC и Deutsche Welle. Российские зарубежные СМИ также могут стать объектом применения этого закона.

Ранее «Репортеры без границ» высказывали обеспокоенность требованием министерства юстиции США к RT регистрироваться в качестве иностранного агента. Вчера государственный департамент США сообщил, что внимательно следит за судьбой российского законопроекта, позволяющего признавать СМИ иностранными агентами, и тем, как он будет исполнен. Однако в Вашингтоне считают, что в России неправильно истолковывают американский аналог этой инициативы – закон США о регистрации иностранных агентов (FARA), заявил ТАСС официальный представитель внешнеполитического ведомства.