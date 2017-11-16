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Российский миллиардер продал картину да Винчи за рекордную сумму

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев. Монако, 22 апреля 2015 года.

Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира», принадлежащая российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву, продана на аукционе Christie's в США за рекордную сумму – более 450 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Картина с изображением Христа в одежде эпохи Возрождения была написана приблизительно в 1500 году. Это одна из около 20 известных живописных работ Леонардо да Винчи, и единственная, остававшаяся в частном владении. Долгое время она считалась утраченной.

Дмитрий Рыболовлев приобрел картину в 2013 году за 127 миллионов долларов.

По данным Forbes, Рыболовлев занимает 15-е место в рейтинге богатейших людей России. Его состояние оценивается в 7,3 миллиарда долларов. До 2010 года он являлся фактическим владельцем «Уралкалия». В настоящий момент владеет футбольным клубом «Монако» и контролирует крупнейший банк Кипра Bank of Cyprus.

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