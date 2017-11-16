WADA отказалось восстановить в правах РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) «не соответствующим кодексу» организации и отказалось восстановить его аккредитацию. Такое решение было принято в четверг, 16 ноября, на заседании WADA в Сеуле. Это ставит под угрозу участие России в зимней Олимпиаде и Паралимпиаде в Южной Корее в феврале 2018 года.

Права РУСАДА были приостановлены в ноябре 2015 года после обнародования доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о государственной поддержке использования допинга в России.

По мнению членов совета WADA, российская сторона не выполнила два основных требования, которые были к ней предъявлены. Во-первых, необходимо было публично и безоговорочно признать выводы комиссии Макларена о «государственной системе допинга». Во-вторых, предоставить WADA доступ к допинг-пробам Московской антидопинговой лаборатории, которые опечатаны в рамках уголовного дела, открытого Следственным комитетом России.

Выступивший на заседании президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что безоговорочное признание выводов комиссии Макларена о допинге в российском спорте невозможно. По словам Жукова, российская антидопинговая система дала сбой по вине «группы лиц» с целью извлечения личной выгоды, государство к этому не причастно. Министр спорта России Павел Колобков считает, что требования, выдвинутые WADA, носят политический характер.

Доклад независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена был опубликован два года назад. Согласно расследованию, допинг употребляли более тысячи российских спортсменов. Это стало причиной для отстранения многих российских атлетов от участия в международных соревнованиях, включая летние Олимпийские игры в 2016 году. Москва отвергает обвинения.