Москва отвергла заявления Мадрида «о вмешательстве»

Министр обороны Испании Долорес де Коспедаль на встрече министров обороны и иностранных дел стран Европейского союза заявила, что большое количество сообщений в социальных сетях вокруг голосования в Каталонии «распространялось с территории России», однако нет прямых доказательств наличия связи сообщений с правительством.

«Я намерен поднять вопрос о дезинформации и манипуляции вокруг референдума в Каталонии и последовавших событиях», – заявил министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 15 ноября заявил, что такими обвинениями Мадрид пытается отвлечь внимание граждан от крупнейшего за последние несколько десятилетий политического кризиса в Испании. «И, наверное, такую жареную сенсационную истерику устраивают для того, чтобы отвлечь внимание своих избирателей от неспособности эти внутренние проблемы решить», – сказал Лавров в среду в ходе визита в Беларусь.