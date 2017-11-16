В узбекских колледжах и лицеях число прогульщиков выросло почти в два раза

С начала 2017 года в ходе проверок было выявлено свыше 174 тысяч фактов непосещения занятий учащимися профессиональных колледжей и академических лицеев Узбекистана. Данный показатель в 2016 году составлял около 80 тысяч.

Эти данные были озвучены в ходе прошедшего накануне в столице пленарного заседания нижней палаты парламента, сообщает Podrobno.uz.

В Узбекистане с 2014 по 2016 год за невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних были оштрафованы около 50 тысяч родителей и лиц, их заменяющих. По данным депутатов, за эти два года 33 тысячи несовершеннолетних совершили различные административные правонарушения. Несмотря на действующие установленные нормы привлечения к ответственности родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, сегодня наблюдается рост случаев неисполнения требований законодательства в этой сфере.

Изменить такую катастрофическую ситуацию народные избранники предлагают за счет принятия законопроекта «О внесении дополнений и изменений в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности», который был рассмотрен на пленарном заседании во втором чтении.

По мнению законодателей, принятие данного законопроекта послужит обеспечению профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, повышению ответственности за невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей.