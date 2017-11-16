В Таджикистане три дома получили повреждения во время стрельбы на полигоне (видео)

В Шаартузском районе три дома получили повреждения во время стрельбы на полигоне. Выстрелы пролетели мимо мишени и попали в дома мирных граждан 11 ноября, на следующий день после начала на полигоне «Харбмайдон» совместных оперативно-стратегических учений ОДКБ «Боевое братство-2017».

Местные власти сообщают, что в результате инцидентов никто из жителей района не пострадал.

Саида Курбонова, житель села Иттифок сообщила репортеру Радио Озоди (Таджикской редакции Радио Свобода), что один из выстрелов попал в комнату, где обычно пятеро ее детей смотрели телевизор. «К счастью, в тот день в селе не было электричества и поэтому дети находились со мной на кухне. От выстрела остались дыры в стенах, на потолке и чердаке», – рассказывает Саида Курбанова.

Ее муж Мухиддин Курбонов сообщил, что приехавшие к ним солдаты обнаружили еще один выстрел в подвале дома.

Абдурахим Урунов, глава сельсовета имени Холматова сказал, что власти возместят ущерб, нанесенный семье Курбоновых. По его словам, специальная комиссия оценила ущерб дому в 2 тысячи сомони.

Шаартузский районный штаб по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне сообщил, что от выстрелов пострадали два дома в райцентре. Саид Боронов, глава штаба по ЧС и ГО убежден, что выстрелы попали в жилища жителей в ходе учений ОДКБ, которые проходят в расположенном недалеко от таджикско-афганской границы полигоне «Харбмайдон». По его словам, военные сообщили местным, что дома пострадали от выстрелов танковых пушек.

В Таджикистане за два десятилетия от шальных пуль в ходе военных учений погибли 11 мирных жителей.