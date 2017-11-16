«Дождь»: к делу Серебренникова причастен «духовник Путина»

К уголовному преследованию в отношении режиссера Кирилла Серебренникова может быть причастен епископ Тихон Шевкунов, которого называют духовником президента России Владимира Путина. Как сообщаеттелеканал «Дождь», Шевкунов жаловался Путину на Серебренникова еще перед обысками в «Гоголь-центре».

Телеканал ссылается на двух неназванных «федеральных чиновников». По их словам, на закрытых встречах с главой государства Шевкунов выражал недовольство творчеством режиссера. Кроме этого, епископ, предположительно, рассказывал о своем отношении к деятельности Кирилла Серебренникова руководству ФСБ.

Сам Тихон Шевкунов отказался комментировать сведения о своей причастности к делу Серебренникова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, высказывал ли епископ свое недовольство творчеством режиссера Путину, заявил: «Это вопрос, который касается частной жизни президента».

Обыски в московском театре «Гоголь-центр», который возглавляет Кирилл Серебренников, прошли в конце мая. Было возбуждено дело о хищении бюджетных средств. В конце августа задержали самого Серебренникова. В настоящее время он находится под домашним арестом. Режиссер называет предъявленные ему обвинения «абсурдными».

Шевкунов ранее назвал Серебренникова человеком, убеждения которого очень далеки от его собственных. «Возможно, он хороший режиссер. Ничего не смотрел, не берусь об этом судить», – заявил епископ в интервью, опубликованном на сайте Радио Свобода. Полностью это интервью читайте здесь