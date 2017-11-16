«Свобода» и «Настоящее время» получили уведомление от Министерства юстиции

Министерство юстиции России направило Радио Свобода и телеканалу «Настоящее время» уведомление о возможных ограничениях в работе. Такое же уведомление получил еще один проект корпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» – сайт Idel.Реалии. Это произошло после того, как днем в среду Государственная дума единогласно приняла внесенные в законодательство поправки, позволяющие причислять зарубежные СМИ к так называемым иностранным агентам.

В письме Министерства юстиции не уточняется, какие меры могут последовать после принятия поправок. Документ лишь указывает на то, что на работу редакций Радио Свобода и «Настоящего времени» могут быть наложены ограничения.

Согласно тексту поправок, любые иностранные структуры, «распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы», могут быть признаны «иностранным агентами», если они получают финансирование из-за рубежа. На российские средства массовой информации, в том числе с иностранным участием в капитале, эти поправки не распространяются. Депутаты утверждают, что новое законодательство не будет препятствовать работе иностранных СМИ в России.

Решение ограничить работу иностранных СМИ последовало после того, как финансируемый правительством России телеканал RT сообщил о том, что выполнит требования американских властей о регистрации своего подразделения в США как «иностранного агента». Министерство юстиции Соединенных Штатов 14 ноября обнародовало данные о регистрации RT. В Вашингтоне неоднократно подчеркивали, что закон об «иностранных агентах» в США значительно отличается от российского и никак не ограничивает свободу информации.

Корпорация «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» в заявлении в связи с принятием Государственной думой этого законопроекта отметила, что воздерживается от предположений – какие именно конкретные меры теперь могут принять в отношении иностранных СМИ власти России, и как эти меры затронут нашу медиаорганизацию.

Условия, в которых работают российские журналисты в США и американские – в России, существенно различаются, указывается в заявлении. RT и «Спутник» распространяют свою информацию в США свободно, в то время как корпорация «Радио Свободная Европа/Радио Свобода в России» не имеет доступа к кабельным сетям и была вынуждена прекратить сотрудничество с российскими партнерами из-за административного давления. Журналисты Радио Свободная Европа/Радио Свобода в России подвергаются оскорблениям и даже становятся жертвами нападений.

Радио Свободная Европа/Радио Свобода отмечает, что задачей корпорации является предоставление честной и объективной информации для аудитории в разных странах мира, в том числе и в России. «Мы будем продолжать нашу журналистскую работу», – говорится в заявлении.​