Узбекистан проголосовал против резолюции ООН по Крыму

Узбекистан проголосовал против украинского проекта резолюции о ситуации в области прав человека в Крыму, сообщает РИА Новости.

Украинский проект резолюции внесли на Генеральную Ассамблею ООН. Документ, который предъявляет российской стороне ряд рекомендаций, принят 14 ноября Третьим комитетом ГА ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам. Ожидается, что проект резолюции рассмотрят на пленарном заседании текущей 72-й сессии Генассамблеи.

Россия запросила проведение голосования по документу. За украинский проект резолюции проголосовало 71 государство, 25 стран выступили против, еще 77 стран воздержались.

Большинство европейских государств и США проголосовали за документ. Против проголосовали Россия, Китай, Индия, Сербия, Армения, Куба, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Белоруссия и некоторые другие страны.

Документ «Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе» украинской стороной, его соавторами выступили около 40 стран, в том числе Великобритания, Германия, Латвия, Литва, Польша, США, Финляндия, Франция и Эстония. Проект резолюции «осуждает нарушения, ущемления прав человека и дискриминационные меры в отношении жителей временно оккупированного Крыма».