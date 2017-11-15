В Казахстане природный парк назовут именем супруги президента

В Аккольском районе Акмолинской области представлен проект природного парка «имени Сары Назарбаевой», сообщила во вторник региональная служба коммуникаций управления внутренней политики. Сара Назарбаева, жена президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, в последние годы редко появляется на публике.

Презентация проекта состоялась в рамках форума грантодателей WAKE UP-2017, к работе над проектом, как сообщается, привлечено региональное управление природных ресурсов и регулирования природопользования, а также туроператоры Казахстана.

Выступивший с презентацией проекта президент фонда «Устойчивое развитие» Алан Бесен сказал, что целью проекта является создание «биосферного резервата в Акколе». По его словам, планируемый природный парк способствует развитию бизнес проектов в сфере туризма.

Сроки реализации проекта и открытия парка, согласно сообщению службы, будут объявлены после того, как проект презентуют на местном и республиканском уровне.

В Алматы в июле 2010 года накануне дня рождения президента Нурсултана Назарбаева (6 июля, в день рождения президента, в Казахстане отмечается День столице, это праздничная дата) был открыт дендропарк, названный в его честь. В его честь названы парки в Астане и в городе Актобе.