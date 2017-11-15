Атамбаев заявил о «бездействии» ЕЭК и «прихоти» Астаны

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на заседании Национального совета по устойчивому развитию сегодня высказался по поводу ситуации на кыргызско-казахстанском участке государственной границы и сказал о перспективах участия Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

По его словам, сегодня руководством Казахстана и тем, что он назвал «бездействием Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)» наносится непоправимый ущерб имиджу и репутации ЕАЭС в глазах мирового сообщества и в глазах соседей по региону.

По мнению Алмазбека Атамбаева, текущая ситуация на границе является «блокадой», которая устроена только потому, что президент Кыргызстана потребовал уважать законы Кыргызстана и не вмешиваться во внутренние дела страны. Он сказал, что «весной 2014 года по прихоти такого же престарелого президента, но другой соседней республики, отключили газ южным областям Кыргызстана».

– Около миллиона кыргызстанцев тогда остались без газа и даже без света, потому что все жители городов перешли на электричество, и сети не выдержали. Так продолжалось до января 2015 года… Я помню, как вопили наши политиканы, как вопили депутаты парламента, требуя, чтобы президент Атамбаев поехал на поклон к престарелому диктатору, поклонился в ножки, попросил прощения, – сказал Атамбаев.

Атамбаев высказался и перспективах пребывания страны в составе ЕАЭС. Он добавил, что для развития бизнеса нужен большой рынок и что Кыргызстан должен оставаться в ЕАЭС.

– Я это подчеркиваю, потому что ежедневно читаю российские газеты, в казахской прессе, о том, что Кыргызстан, Атамбаев хочет развалить ЕАЭС. Это полный бред! Мы никогда не собирались и не собираемся выходить из ЕАЭС, но фактическая реальность такова, что Кыргызстан больше месяца отрезан от остальных стран ЕАЭС по прихоти руководства Казахстана. Нас просто отрезали от ЕАЭС. Так кто тогда разваливает ЕАЭС? Этого не видят только полные идиоты и те, кто не хочет видеть, кто пишет заказные статьи.

По словам Атамбаева, в первую очередь, экономические отношения между странами союза должны регулироваться соглашениями и договорами. Он призвал не следовать тому, что он охарактеризовал как «капризы и прихоти некоторых президентов».