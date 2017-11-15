В Таджикистане проректора медуниверситета осудили на 8 лет за взятку в $16 тысяч

Суд района Фирдавси города Душанбе приговорил проректора по учебной части Таджикского государственного медицинского университета Дилшода Солехова к 8 годам лишения свободы за получение взятки в крупном размере. Родственники осужденного заявили, что они обязательно обжалуют приговор в вышестоящей инстанции, сообщает Радио Озоди (Таджикская редакция Радио Свобода).

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Дилшод Солехов обещал за $16 тысяч зачислить абитуриента как гражданина Индии. Иностранные абитуриенты освобождены от участия в централизованных вступительных экзаменах Национального центра тестирования при президенте РТ. Проректор был задержан, против него возбудили уголовное дело.

«Это клевета и происки завистников известного в стране и за рубежом ученого. Мы обязательно обжалуем приговор в вышестоящей инстанции», – заявил Шоди Сафаров, родственник осужденного проректора. По его словам, суд не учел доводы адвоката, который настаивает, что Дилшод Солехов стал жертвой клеветы со стороны недоброжелателей.

Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино уже несколько десятилетий является кузницей медицинских кадров. Сейчас в вузе обучаются около 600 иностранцев.