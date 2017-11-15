Фильм о гее из Казахстана занял первое место на конкурсе в ООН

Казахстанский фильм, в котором дается попытка дать ответ на вопрос «Каково быть геем в Казахстане?», занял первое место на конкурсе молодежных фильмов, который организовали несколько учреждений ООН.

Автор фильма-победителя «Айбек» Айша Салимгереева, как сообщается, не смогла приехать в Нью-Йорк на церемонию награждения. От имени творческой группы приз получил оператор фильма Алихан Смагулов.

Алихан Смагулов в интервью журналисту Наргиз Шекинской, опубликованном в понедельник на сайте Радио ООН, говорит, что фильм рассказывает о гее в Казахстане, «обо всех трудностях, с которыми ему приходится сталкиваться, и через что ему пришлось пройти».

По его словам, актер, сыгравший гея, не сразу согласился участвовать в фильме. «...Никто из геев открыто не говорит о том, что он нетрадиционной сексуальной ориентации, потому что это очень опасно», – говорит Алихан Смагулов.

Финалисты конкурса PLURAL+2017 Awards определены при участии онлайн-сообщества ЮНИСЕФ «Голоса молодежи», медиацентра «Пейли» и Ghetto Film School.