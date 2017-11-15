Бюджет Кыргызстана будет корректироваться в связи с ситуацией на границе с Казахстаном

В связи с ситуацией на кыргызско-казахстанской границе в бюджет могут недопоступить средства. Об этом Радио Азаттык (Кыргызской редакции радио Свобода) сообщила глава сектора по связям с общественностью Министерства финансов Гульмира Тугольбаева.

По ее словам, есть опасения, что в бюджете будут выпадения в связи с недопоступлением средств. «Мы это признаем и изучаем, какими путями мы можем решить этот вопрос», – сказала она.

С 10 октября был усилен режим пропуска на кыргызско-казахстанской границе.

Как сообщили некоторые СМИ, министр финансов Адылбек Касымалиев 13 ноября на заседании комитета в парламенте сказал, что из-за ситуации на границе «по таможенному направлению в бюджет может недопоступить 400-500 миллионов сомов».

Тугольбаева отметила, что информация не точная. По ее словам, по данному вопросу работают Министерство финансов, Государственная налоговая и Государственная таможенная службы. Итоговая информация будет предоставлена во время внесения изменений в бюджет 2017 года.