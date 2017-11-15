«Фабрики троллей» нашли в 30 странах

Правительства 30 стран пытаются влиять на общественное мнение с помощью оплаченных комментариев в социальных сетях. Так называемые «фабрики троллей» действуют в России и Китае, а также в Белоруссии, Украине, Казахстане и ряде других государств. С их помощью власти противостоят критикам. К такому выводу пришла исследовательская организация Freedom House в новом отчете о свободе Интернета в мире.

Согласно докладу, за последний год манипулирование информацией и распространение ложных сведений в интернете повлияло на выборы в 18 государствах. Отдельно отмечены попытки России повлиять на выборы президента США.

При этом в России Интернет «не свободен» от цензуры и государственных ограничений на протяжении уже трех лет, подчеркивают исследователи. За последний год ситуация ухудшилась: на свободу интернета в стране негативно повлияло давление на ЛГБТ-активистов, запрет социальной сети LinkedIn и закон о блокировке VPN-сервисов.

Требование властей расшифровать данные переписки пользователей лишает политических активистов и журналистов важного инструмента по защите источников информации, отмечает Freedom House. В докладе также упоминается отключение Интернета в офисе Фонда борьбы с коррупцией во время протестов в июне.

Страной с наибольшими ограничениями вновь признан Китай, а меньше всего цензуры в сети – в Эстонии. Среди бывших советских республик только в Грузии Интернет получил статус «свободного» в рейтинге Freedom House. Исследователи подчеркивают, что по всему миру ситуация со свободой Интернета ухудшается уже семь лет подряд.