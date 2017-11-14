Арестованный глава сети АЗС в Таджикистане обещает выплатить госкредит с помощью инвесторов

Со дня ареста главы компании «Умед-88» Раджабали Одинаева прошел ровно месяц. Стало известно, что Раджабали Одинаев, учредитель и глава компании «Умед-88», которая занималась поставками нефтепродуктов в Таджикистан, пробудет под арестом еще два месяца.

Как сообщила Радио Озоди (Таджикской редакции Радио Свобода) родственница арестованного Саодат Одиназода, за прошедший месяц компания выплатила государству 55 тысяч сомони (более 6 тысяч долларов) и в ближайшее время намерена выплатить остальную сумму.

Родные просят в письме на имя президента страны Эмомали Рахмона посодействовать освобождению Раджабали Одинаева по состоянию здоровья. Они отмечают в письме, что в случае его освобождения компания оставит в залог свое имущество и попросит своих зарубежных партнеров выплатить 40 миллионов долларов, взятых у государства. По словам адвоката, ранее Раджабали Одинаев попросил власти Таджикистана отпустить его под подписку о невыезде, чтобы он мог полностью вернуть полученный с ОАО «Рогунская ГЭС» многомиллионный кредит.

Напомним, президент Таджикистана Эмомали Рахмон 14 октября на встрече с предпринимателями подверг резкой критике Министерство финансов за то, что «разными непонятными способами» предоставило компании «Умед-88» из госбюджета средства в размере более 170 миллионов сомони. По его словам, эти средства ООО «Умед-88» уже в течение почти двух лет не может вернуть государству.

После критики сотрудники Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией задержали Раджабали Одинаева и директора компании Идибека Иброхимова по подозрению в незаконном получении кредита, уклонении от налогов, мошенничестве и подделке документов. 27 октября были задержаны Набиджон Мирзоев, главный бухгалтер компании «Умед-88, и трое директоров АЗС компании. Все они в настоящее время находятся в следственном изоляторе.