ФСБ заявила о задержании 69 членов движения «Таблиги Джамаат»

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сообщила о задержании в Москве и области 69 членов мусульманского общественного движения «Таблиги Джамаат», которое было признано экстремистским и запрещено решением российского Верховного суда.

В ведомстве утверждают, что правоохранительные органы «разоблачили глубоко законспирированную структуру», которой руководили «выходцы из Центральной Азии». ФСБ также заявляет об изъятии экстремистской литературы и носителей информации «с отчетами о противоправной деятельности».

Никаких имен и подробностей уголовного дела в российском ведомстве не назвали.

Движение «Таблиги Джамаат» возникло в Индии в 1926 и распространено во многих странах мира. Представители умеренного ислама считают его радикальным. В России организация была объявлена экстремистской в 2009 году после обвинений в угрозе стабильности и территориальной целостности страны.

Российские правоохранительные органы неоднократно заявляли о задержании участников «Таблиги Джамаат», в частности – в рамках дел об экстремизме, возбужденных после аннексии Крыма. В самом движении отрицают причастность к незаконной деятельности.