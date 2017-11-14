В Туркменистане усилили досмотр автотранспорта для борьбы с контрабандой товаров

Как сообщают источники Радио Азатлык (Туркменской редакции Радио Свобода), мероприятия по контролю проезжающих автомобилей осуществляются в местах, расположенных на стыках областей, контрольно-пропускных пунктах, участие в них принимают сотрудники МВД, дорожной полиции и сотрудники Министерства национальной безопасности.

«Они останавливают. Все должны выйти из автомобилей. Затем они с собакой проверяют сначала пассажиров. Собака должна выявить наличие сигарет, спиртных напитков или наркотических веществ. После этого проверяют салон автомобиля и багажник», – сообщил обозреватель из Ашхабада Аманмырат Бугаев.

По его словам, некоторые сотрудники правоохранительных органов объясняют причину проверок «целью предотвращения контрабанды запрещенных товаров».

По мнению некоторых местных жителей, данная мера может быть связана с борьбой с «черным рынком» алкогольных напитков и табака», получившим распространение в стране после официального ограничения продажи спиртных изделий и табачной продукции.

«Согласно законодательству страны, в страну завозят только ограниченные разновидности сигарет. Но есть свои потребители и качественного табака. В связи с этим некоторые торговцы едут в соседние страны, меняют товары туркменского производства на сигареты и спиртные напитки, везут их сюда и продают дорого», – рассказал житель Ахалской области, беседовавший на условиях анонимности.

В Туркменистане импорт и реализация сигарет осуществляется под государственными контролем.