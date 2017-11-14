В США приговоренному к смерти предоставят специальную подушку

Агентство по делам тюрем штата Огайо предоставит осужденному, приговоренному к смертной казни, клиновидную подушку, чтобы облегчить ему дыхание во время приведения приговора в исполнение. Департамент реабилитации и коррекции планирует предоставить подушку для Альва Кэмпбелл в среду из-за проблем с дыханием, которые он может испытывать, лежа на полу.

Врач тюрьмы рекомендовал размеcтить Кампбелла со специальной подушкой после того, как он плохо себя почувствовал, когда лежал на спине во время медицинской проверки. Медицинская проверка также не смогла определить вену, подходящую для смертоносной инъекции ни на одной из рук Кэмпбелла.

Пресс-секретарь тюрьмы ДжоЭлен Смит сказала, что учреждение оценивает состояние и историю болезни Кэмпбелла для определения необходимых действий, которые следует предпринять в отношении него. Кэмпбелл попросил Верховный суд США не проводить казнь, поскольку его состояние здоровья не позволяет этого. Он был приговорен к смерти за убийство подростка во время угона автомобиля в 1997 году.

Смертная казнь является наказанием в 31 штате США, а также предусмотрена в федеральном законодательстве. В соответствии с Восьмой поправкой к Конституции США ее применение ограничено убийствами с отягчающими обстоятельствами, совершенными вменяемыми совершеннолетними.