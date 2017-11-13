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Новости

Президент Узбекистана соболезнует Ирану

Женщина оплакивает свою дочь, погибшую во время землетрясения в городе Сарпол-е-Захаб, 13 ноября 2017 года.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев направил соболезнования президенту Ирана Хасану Рухани в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате сильного землетрясения в провинциях Керманшах и Илам. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Как сообщил глава скорой помощи Ирана Пир Хосейн Куливанд, на которого ссылается РИА Новости, число жертв землетрясения превысило 300, пострадали более 2,5 тысяч человек. Порядка 70 тысяч жителей остались без крова.

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