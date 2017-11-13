Число жертв землетрясения в Иране превысило 300

Жертвами землетрясения, произошедшего накануне вечером на западе Ирана, стали более 300 человек. Еще по меньшей мере две с половиной тысячи пострадали, и эти цифры продолжают расти. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.

Судебно-медицинская служба Ирана подтвердила гибель 328 человек. Наибольшее количество жертв пришлось на город Сарпол-э Захаб в провинции Керманшах.



По данным, которые приводит одна из иранских гуманитарных организаций, в результате землетрясения без крова остались 70 тысяч человек, сообщает Би-Би-Си. В некоторых населенных пунктах отключена электроэнергия, нет связи.

Полноценные спасательные работы начались только с рассветом в понедельник. В них участвуют военные. Работу спасателей осложняют оползни, сообщает Би-Би-Си.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный траур по погибшим.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Иракском Курдистане, недалеко от северо-восточной границы с Ираном. Подземные толчки ощущались в Турции, Израиле и Кувейте.