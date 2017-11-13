В аэропорту Ташкента появилась комната для намаза

В Международном аэропорту имени Ислама Каримова в Ташкенте появилась молельная комната. Об этом корреспонденту Nuz.uz сообщили в пресс-службе НАК «Узбекистон хаво йуллари».



В минувшее воскресенье в столичном аэропорту была открыта специальная комната для совершения мусульманской молитвы (намаз). Помещение было организовано в зале вылета на терминале B8. Также для удобства авиапассажиров-мусульман создано и место для совершения малого омовения.



В авиакомпании прокомментировали, что такие комнаты есть во многих международных аэропортах мира. В ташкентском аэропорту намазхона создана для удобства авиапассажиров, исповедующих ислам.