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В аэропорту Ташкента появилась комната для намаза

Международный пассажирский терминал аэропорта столицы Узбекистана («Ташкент-3»).

В Международном аэропорту имени Ислама Каримова в Ташкенте появилась молельная комната. Об этом корреспонденту Nuz.uz сообщили в пресс-службе НАК «Узбекистон хаво йуллари».

В минувшее воскресенье в столичном аэропорту была открыта специальная комната для совершения мусульманской молитвы (намаз). Помещение было организовано в зале вылета на терминале B8. Также для удобства авиапассажиров-мусульман создано и место для совершения малого омовения.

В авиакомпании прокомментировали, что такие комнаты есть во многих международных аэропортах мира. В ташкентском аэропорту намазхона создана для удобства авиапассажиров, исповедующих ислам.

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