FT: «Лабораторию Касперского» подозревают в шпионаже в Британии

Британская разведслужба, отвечающая за информационную безопасность, обеспокоена распространением в стране антивирусного программного обеспечения «Лаборатории Касперского». Управление правительственной связи Великобритании высказало подозрение в том, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) России использует софт этой компании для шпионажа. Под угрозой, например, могут оказаться сотрудники правительства или военные. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на представителя британского правительства.

Банк Barclays, который предоставляет в бесплатное пользование антивирусную программу «Лаборатории Касперского» двум миллионам своих клиентов, намерен прервать сотрудничество с российской компанией. В то же время никаких доказательств утечки информации пока нет. В «Лаборатории Касперского» отрицают все обвинения.

18 сентября сенат США проголосовал за запрет использования программного обеспечения «Лаборатории Касперского»​ федеральными учреждениями. В ответ Касперский пообещал предоставить «все необходимые доказательства непричастности его компании ни к российским спецслужбам, ни к иным правительственным структурам». Также компания пообещала в начале 2018 года раскрыть исходный код программ и их будущих обновлений, чтобы их могли проверить независимые эксперты.