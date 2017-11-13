Полиция Алматы опровергает «стрельбу», задержаны два подозреваемых

В Алматы вечером 12 ноября в ходе «оперативного мероприятия» задержаны двое «подозреваемых в совершении уголовного правонарушения», сообщил департамент внутренних дел города Алматы. В полиции распространенную ранее в социальных сетях информацию о стрельбе опровергают.

Вечером в воскресенье полицейские машины перекрыли один из перекрестков в центральной части города. В СМИ появились фото и видео очевидцев с места события, сообщалось о якобы перестрелке. Позднее в полиции заявили, что информация о стрельбе не соответствует действительности.

Новостной сайт Tengrinews со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы сообщает, что 12 ноября около 23 часов сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью на территории Бостандыкского района задержаны двое жителей Южно-Казахстанской области 1994 и 1969 года рождения.

Сообщается, что при досмотре автомобиля подозреваемых изъяты «светозвуковой автомат, магазин к нему с 30 холостыми светозвуковыми патронами», а также охотничий нож и бронежилет.