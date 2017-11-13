Ветераны американской разведки: Путин манипулирует Трампом

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан и бывший директор Национальной разведки Джеймс Клэппер считают, что президент Трамп не понимает, с кем имеет дело, если верит в искренность заверений Путина о невмешательстве России в прошлогоднюю избирательную кампанию в США. Бреннан и Клэппер выступили в воскресной новостной передаче CNN. «Трамп либо чрезвычайно наивен, либо опасается, что у Путина на него может быть какой-то компромат, либо боится, что спецпрокурор Мюллер его в чем-то уличит, но отношения с Москвой он выстраивает неверно», – заявил Бреннан.

По мнению Клэппера, «китайцы и русские ловко манипулируют Трампом, оказывая ему формальные знаки внимания, на которые он исключительно падок». Накануне Трамп сообщил журналистам, сопровождающим его в поездке в Азию, что Путин снова поклялся ему, что Россия не вмешивалась в выборы, и что он верит в его искренность. «Путин очень оскорблен всеми этими обвинениями, и это не хорошо для Америки», – подчеркнул американский президент.

В субботу Трамп назвал «политиканами» Бреннана, Клэппера и бывшего директора ФБР Коми и поставил под сомнение их коллективное заключение, что Россия активно вмешивалась в избирательную кампанию. Однако, столкнувшись с резкой критикой, Трамп дал задний ход и уже на следующий день заявил, что доверяет руководителям спецслужб, которых он сам назначил.

Бреннан заметил в воскресном интервью, что для него критика Трампа – это своего рода «знак почета», а Клэппер добавил, что отрицание Трампом вмешательства России в выборы «несет с собой угрозу Америке».