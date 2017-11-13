При землетрясении на границе Ирана и Ирака погибли более 100 человек

В результате разрушительного землетрясения, которое произошло вечером 12 ноября на границе Ирана и Ирака, более 100 человек погибли и еще сотни получили ранения, сообщают иранские СМИ. Подземные толчки в результате землетрясения магнитудой 7,3, по сообщениям, ощущались в ряде районов Турции и в Кувейте. Пока официально подтверждена гибель 61 человека, но крупные иранские государственные СМИ сообщают о по меньшей мере 129 погибших и о тысяче раненых.

Геологическая служба США (USGS) сообщает, что эпицентр землетрясения находился в 32 километрах к юго-западу от города Халабия в северо-восточной части Ирака на глубине 34 километров. По данным Центра сейсмологии Тегеранского университета, землетрясение произошло в 21 час 48 минут по местному времени. Официальное новостное агентство Ирана IRNA со ссылкой на официальных лиц сообщает, что как минимум 61 человек погиб и еще 300 получили ранения. По сообщениям официальных лиц, число погибших и раненых может возрасти.

Пока неясно, включают ли приводимые иранскими СМИ цифры число погибших и раненных на иракской стороне. Между тем новостные агентства сообщают о нескольких погибших и десятках раненных в Ираке, преимущественно в Иракском Курдистане. Тем не менее официальные цифры пока не озвучены.