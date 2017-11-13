В Таджикистане дом опального генерала превратили в детский сад (видео)

В Кулябе частный дом опального генерала Гаффора Мирзоева, который отбывает пожизненный срок в заключении, передан под детский сад.

В 2006 году Верховный суд признал Мирзоева, экс-командующего Национальной гвардией и экс-главу антинаркотического ведомства, виновным в попытке государственного переворота и других преступлениях и приговорил к пожизненному заключению. Его недвижимость была конфискована в пользу государства.

Администрация Кулябского госуниверситета предложила создать в доме генерала, который находится в самом центре города на площади полгектара, электронную библиотеку. Однако потом планы изменились.

В университете 10 ноября сообщили, что дом был отремонтирован и там разместился детский сад. По словам руководства вуза, воспитанниками садика являются дети преподавателей. «Это здание полностью готово к новой миссии. Высокий забор вокруг дома был демонтирован, а на их месте была установлена железная ограда», - сказал один из преподавателей университета.

​Файзиддин Зарифи, 60-летний житель Куляба, говорит, что после гражданской войны Гаффор Мирзоев присвоил территорию и оградил дом высоким забором.

За решеткой находятся также три члена семьи Гаффора Мирзоева – брат Абдурасул Мирзоев, сын и зять сестры Оиши.