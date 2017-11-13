СМИ: Анкара не предлагала деньги Флинну за выдачу Гюлена

Посольство Турции в США опровергло сообщения о том, что Анкара просила экс-советника американского президента по национальной безопасности Майкла Флинна помочь в экстрадиции из США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

В заявлении турецкого посольства говорится, что утверждения о том, что Турция может прибегать к незаконным средствам для экстрадиции Гюлена, являются ложными и необоснованными. Об этом сообщает издание Hurriyet.

В заявлении утверждается, что Анкара продолжит контакты с властями США, для того чтобы добиться выдачи Гюлена турецким властям, передает Reuters.

Ранее газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором утверждается, что Флинну предлагали 15 миллионов долларов за помощь в экстрадиции оппозиционного религиозного деятеля США в Турцию.

Анкара обвиняет Гюлена в попытке государственного переворота в июле 2016 года. Его также считают участником террористической организации, которую он якобы возглавляет.