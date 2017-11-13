ЕС направит в страны ЦА группу экспертов по борьбе с терроризмом

Евросоюз принял решение увеличить число сотрудников в области безопасности, которые будут работать в дипломатических представительствах в Центральной Азии. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини.

«Несколько месяцев назад мы приняли решение о расширении сети экспертов по борьбе с терроризмом, в том числе в посольствах ЕС в Центральной Азии», – сказала Могерини.

Человечество, по ее мнению, переживает самый сложный и опасный период со времен «холодной войны». Несмотря на это Могерини видит достаточно возможностей для того, чтобы справиться с вызовами в области безопасности, экономического роста, а также более крепкого регионального партнерства.

«Вопросы радикализмами молодежи заставляют нас искать совместные превентивные инструменты и бороться с феноменом международного терроризма. Конечно, список интересов в безопасности, которые мы разделяем, можно продолжить. Сотрудничество для нас – единственный путь справиться с подобными угрозами, и здесь есть потребность в более тесной работе», – отметила она.

Как сообщает Podrobno.zu, глава европейской дипломатии также коротко поделилась итогами переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзияевым, прошедшими в Самарканде 10 ноября.

«У меня был шанс провести очень долгие и продуктивные переговоры с президентом Узбекистана. Мы обсудили важные, я бы сказала впечатляющие реформы, проводимые руководством страны. Я выразила абсолютную поддержку ЕС в плане того, что эти реформы могут в скором времени конвертироваться в конкретные результаты, а также поддержала повестку реформ, которой президент поделился со мной, – сказала Могерини.