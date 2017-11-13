В Ашхабаде возникли очереди за разрешением на выезд в приграничную торговую зону Ирана

Перед зданием районного отдела пограничной службы Ашхабада возникли большие очереди желающих получить разрешение на въезд в приграничную зону Туркменистана и Ирана Гаудан-Баджигиран, сообщают источники «Азатлыка» (Туркменской редакции радио Свобода).

«От многих своих знакомых, таких же как и я безработных, слышала, что они ездят в Гаудан-Баджигиран на границу с Ираном, привозят продукты питания и всякий мелкий товар. Я, решив присоединится к ним, пошла оформлять документы в 2205-й пограничный государственный отдел на улице Гражданской, расположенный в Ашхабаде, микрорайоне Хитровка и увидела большую очередь. С поздней ночи люди составляют списки и каждую среду, раз в неделю, в маленьком окошечке, где принимают документы, встраивается длинная очередь», – рассказала «Азатлыку» жительница Ашхабада Огулмарал.

По ее словам, чтобы попасть в список отправляющихся в приграничную торговую зону Ирана люлям приходится ночевать в очередях.

«Чтобы попасть в список этих 25 человек, люди неделями ходят туда, составляют список желающих и, чтобы не потерять свою очередь, ночуют по очереди перед зданием отделения», – рассказала собеседница «Азатлыка».

По словам местных предпринимателей, после подачи заявления документы готовятся в среднем 3-4 месяца. Выданное разрешение предусматривает в течении полугода возможность многократного пересечения границы в пункте Гаудан-Баджигиран.

Международный пункт пропуска на границе Туркменистана и Ирана Гаудан-Баджигиран находится в 32 километрах от Ашхабада.

Как сообщают, жители Ашхабада, осуществляющих торговлю мелким товаром, пошлина на переход границы составляет 10 манатов в сутки (около 3 долларов США по официальному курсу ЦБ Туркменистана – Ред.).

«Азатлыку» не удалось получить комментарий в отделе пограничной службы 2205, а также администрации города Ашхабада.

По мнению самих предпринимателей, увеличение количества желающих получить возможность на посещение соседнего Ирана связано с массовой безработицей, а также дефицитом товаров, в том числе сигарет.

«Среди желающих поехать есть люди разных возрастов и даже увеличилось число еле ходящих пожилых людей. Каждый день разрешается завозить по 2 пачки сигарет. Мы вынуждены каждый день ездить, чтобы купить для себя 2 пачки сигарет, кроме этого чтобы оправдать дорогу покупаем хозяйственные товары, масло и другое», – рассказал «Азатлыку» житель Ашхабада, не пожелавший называть своего имени.

В течение последнего года многие предприниматели были вынуждены прекратить свою деятельность в связи массовым закрытием магазинов и мелких торговых точек в столице Туркменистана, а также ограничением официальной конвертации валют и увеличением стоимости иностранной валюты на «черном рынке».