В Кыргызстане скончался депутат парламента, однопартиец Бабанова

На 41-м году жизни в Кыргызстане безвременно скончался депутат парламента от фракции «Республика – Ата Журт» Улан Чолпонбаев. Информация об этом появилась в социальных сетях, позже ее подтвердили близкие парламентария. По данным «Кактус Медиа», причиной смерти стало заболевание печени.

Улан Чолпонбаев в 1997 году окончил факультет «Дипломатии и международного права» Международного университета Кыргызстана. Также он был слушателем Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте по специальности «Финансы».

В период с 2010-го по 2015 год Чолпонбаев был депутатом парламента Кыргызстана V созыва от партии «Ата Журт». В октябре 2015 года избран депутатом парламента VI созыва от партии «Республика - Ата-Журт», лидером которой является политик Омурбек Бабанов, участвовавший в президентских выборах 15 октября 2017 года. Бабанов на выборах набрал более 33 процентов голосов, уступив кандидату от Социал-демократической партии Сооронбаю Жээнбекову, которого называют соратником действующего президента Алмазбека Атамбаева. После выборов генеральная прокуратура возбудило дело против Бабанова по статьям «публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя» и «возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды». Сам Бабанов, находящийся за рубежом (по словам его сторонников, он выхал за границу на лечение). отверг обвинения, назвав преследование «произволом».