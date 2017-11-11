Трамп и Путин назвали важным соглашение по Сирии

Президент США Дональд Трамп 11 ноября заявил, что заключенное с президентом России Владимиром Путиным соглашение по Сирии спасет множество жизней. Заявление прозвучало после встречи политиков на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во Вьетнаме. Российский лидер Владимир Путин назвал сделку «чрезвычайно важной».

«Мы очень быстро договорились», – сказал Трамп журналистам на борту самолета, следующего из вьетнамского курортного города Дананга, где проходил саммит АТЭС, в столицу Вьетнама Ханой. «Это спасет огромное количество жизней», – прокомментировал он соглашение, о котором Кремль сообщил на своем веб-сайте как о «совместном заявлении» президентов России и США.

Путин сказал журналистам в завершении саммита, что совместное заявление «чрезвычайно важно» и что оно подтверждает принципы борьбы с терроризмом. Кремль сообщил, что в совместном заявлении в кулуарах саммита АТЭС Трамп и Путин согласились, что конфликт в Сирии должен быть урегулирован политическим путем, и договорились, что они продолжат усилия по борьбе с группировкой «Исламское государство». Россия и США согласны с тем, что конфликт в Сирии не имеет военного решения, говорится в заявлении.

Трамп заявил, что Путин повторил, что он не вмешивался в прошлогодние президентские выборы в США, которые привели Трампа в Белый дом.