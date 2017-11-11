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Новости

Власти Ирана сообщили о гибели пилота при крушении Су-22

Самолет Су-22 российского производства сбрасывает снаряды в небе над Сирией. Иллюстративное фото.

Иранский пилот погиб в результате крушения истребителя-бомбардировщика Су-22 на юге страны, сообщает сайт Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В сообщении на сайте sepahnews.com говорится, что самолет участвовал утром 11 ноября в учениях в провинции Фарс, где и произошел авиаинцидент. Детали ЧП не приводятся.

Авиационные происшествия в Иране – явление нередкое, ЧП списываются на устаревшие самолеты и некачественные обслуживание и инфраструктуру.

На вооружении Ирана есть как российские, так и американские истребители. Американские попали в Иран до Исламской революции 1979 года, свергшей поддерживаемую Западом монархию. После революции Иран закупал истребители Су у России.


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