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Новости

ЕС призвали воздействовать на Центральную Азию для улучшения ситуации со СМИ

Генеральный секретарь организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар.

Международная прессозащитная организация «Репортеры без границ» (Reporters Without Borders, RWB) призвала Европейский союз оказать давление на страны Центральной Азии – с которыми ЕС выстраивает более тесные экономические связи, – с тем, чтобы способствовать улучшению ситуации со свободой СМИ в регионе.

«Несмотря на плюрализм кыргызских СМИ, которые кажутся исключением в регионе, ситуация со свободой СМИ в Центральной Азии является мрачной», – сообщил генеральный секретарь организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар в письме представителю ЕС по внешней политике Федерике Могерини, которая участвовала на встрече с министрами иностранных дел стран Центральной Азии в Самарканде 10 ноября. «Из года в год Туркменистан, Узбекистан, Казахстан и Таджикистан занимают нижние позиции Всемирного индекса свободы прессы, и авторитарные тенденции усиливаются», – написал Делуар. «Блокировка новостных веб-сайтов и принятие законов, аналогичных российским, направлены на ограничение свободы слова, в то время как журналисты часто подвергаются пыткам и незаконному тюремному заключению», – отмечает прессозащитник.

В Туркменистане «государство полностью контролирует СМИ и Интернет», и «преследование немногочисленных независимых журналистов усиливается», – пишет Кристоф Делуар.

В Узбекистане «по меньшей мере пять журналистов остаются под стражей, несмотря на некоторые недавние сигналы страны к открытости и освобождение нескольких известных заключенных», говорит Делуар.

В Казахстане «основные оппозиционные газеты были запрещены в 2013 году», а немногие оставшиеся находятся под угрозой исчезновения из-за наложенных штрафов. «Журналисты часто подвергаются арестам, Интернет теперь жестко контролируется», – отмечает генеральный секретарь «Репортеров без границ».

Он также отмечает, что «ситуация с свободой прессы резко ухудшилась» в Таджикистане, где были закрыты несколько независимых СМИ и приняли документ, усиливающий государственный контроль над телевидением и радиовещанием.

«Содействие более широкому уважению свободы СМИ поможет повысить эффективность сотрудничества ЕС со странами Центральной Азии в сферах безопасности и экономики», – считает Делуар.

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