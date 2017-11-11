ЕС призвали воздействовать на Центральную Азию для улучшения ситуации со СМИ

Международная прессозащитная организация «Репортеры без границ» (Reporters Without Borders, RWB) призвала Европейский союз оказать давление на страны Центральной Азии – с которыми ЕС выстраивает более тесные экономические связи, – с тем, чтобы способствовать улучшению ситуации со свободой СМИ в регионе.

«Несмотря на плюрализм кыргызских СМИ, которые кажутся исключением в регионе, ситуация со свободой СМИ в Центральной Азии является мрачной», – сообщил генеральный секретарь организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар в письме представителю ЕС по внешней политике Федерике Могерини, которая участвовала на встрече с министрами иностранных дел стран Центральной Азии в Самарканде 10 ноября. «Из года в год Туркменистан, Узбекистан, Казахстан и Таджикистан занимают нижние позиции Всемирного индекса свободы прессы, и авторитарные тенденции усиливаются», – написал Делуар. «Блокировка новостных веб-сайтов и принятие законов, аналогичных российским, направлены на ограничение свободы слова, в то время как журналисты часто подвергаются пыткам и незаконному тюремному заключению», – отмечает прессозащитник.

В Туркменистане «государство полностью контролирует СМИ и Интернет», и «преследование немногочисленных независимых журналистов усиливается», – пишет Кристоф Делуар.

В Узбекистане «по меньшей мере пять журналистов остаются под стражей, несмотря на некоторые недавние сигналы страны к открытости и освобождение нескольких известных заключенных», говорит Делуар.

В Казахстане «основные оппозиционные газеты были запрещены в 2013 году», а немногие оставшиеся находятся под угрозой исчезновения из-за наложенных штрафов. «Журналисты часто подвергаются арестам, Интернет теперь жестко контролируется», – отмечает генеральный секретарь «Репортеров без границ».

Он также отмечает, что «ситуация с свободой прессы резко ухудшилась» в Таджикистане, где были закрыты несколько независимых СМИ и приняли документ, усиливающий государственный контроль над телевидением и радиовещанием.

«Содействие более широкому уважению свободы СМИ поможет повысить эффективность сотрудничества ЕС со странами Центральной Азии в сферах безопасности и экономики», – считает Делуар.