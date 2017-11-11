Трамп и Путин обменялись рукопожатиями на саммите в Дананге

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин пожали друг другу руку и обменялись приветствиями на саммите АТЭС во Вьетнаме. Это произошло в момент, когда политики собрались для съемок групповой фотографии 10 ноября в Дананге.

Недолгое приветствие следует после нескольких противоречивых известий относительно того, состоится или нет встреча Трампа с Путиным в кулуарах Азиатско-Тихоокеанского экономического саммита. За несколько часов до этого Белый дом заявил, что официальной встречи двух президентов не будет. Переговоры в июле в Берлине на саммите G20 – единственная на сегодня встреча лицом к лицу Трампа и Путина со времени вступления первого в должность президента США.

«Касательно встречи с Путиным, встреча не назначена и не состоится в связи с накладками в графиках обеих сторон», –​ сказала представитель Белого Дома Сара Сандерс.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил 10 ноября, что попытки организовать встречу президентов России и США на саммите АТЭС продолжаются.