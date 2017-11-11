Узбекистан и ЕС подпишут новое соглашение о сотрудничестве

Узбекистан и Европейский союз в следующем году рассчитывают подписать новое Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС), которое предусматривает более широкий спектр взаимодействия. Об этом Podrobno.uz сообщил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

«Много времени прошло, многое изменилось, мы поднялись на новый уровень нашего сотрудничества с ЕС. Учитывая все это, мы договорились, что подготовим новый проект продвинутого соглашения о партнерстве и сотрудничестве. Мы сейчас над этим вместе работаем и, я надеюсь, что в следующем году завершим работу, может быть, даже подпишем его», – прокомментировал Камилов.

В новом соглашении больше внимания будет уделяться торгово-экономическому и инвестиционному взаимодействию, а также гуманитарным связям.

«Возможно, будут включены некоторые положения о регулярных консультациях по проблемам региональной и международной безопасности», – сказал министр.

СПС между Узбекистаном и ЕС было подписано в середине 90-х годов прошлого века. С инициативой обновления данного документа в этом году выступил глава МИД Узбекистана по итогам 13-го заседания Совета сотрудничества «Узбекистан – ЕС» в Брюсселе.

Тогда он заявил, что мир изменился после подписания в 1996 году СПС, и уровень кооперации между партнерами вышел на совершенно другой уровень.

Соглашение от 1996 года имеет рамочный характер и многие его положения нуждаются в дальнейшем развитии и конкретизации в рамках специальных двусторонних соглашений по отдельным вопросам.