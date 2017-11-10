Астана заявила о заинтересованности в укреплении связей с Бишкеком

Министры иностранных дел Казахстана и Кыргызстана договорились активизировать контакты по линии внешнеполитических ведомств двух стран, сообщает сегодня МИД Казахстана. Об этом заявлено по итогам встречи главы МИД Казахстана Кайрата Абдрахманова с кыргызстанским коллегой Эрланом Абдылдаевым 9 ноября в городе Самарканде (Узбекистан).

Стороны, сообщает МИД Казахстана, обсудили аспекты регионального и двустороннего сотрудничества, проблемные вопросы интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и «подчеркнули обоюдную заинтересованность в укреплении двусторонних казахстанско-кыргызских отношений и необходимости скорейшего решения накопившихся торгово-экономических вопросов».

Абдрахманов и Абдылдаев прибыли в Самарканд для участия в международной конференции по обеспечению безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии и очередном диалоге «Центральная Азия – Европейский союз». Встреча состоялась на фоне осложнения отношений между Казахстаном и Кыргызстаном после усиления Казахстаном с 10 октября пограничного контроля, что привело к заторам у пунктов пропуска на кыргызстанской стороне.

9 ноября в Узбекистан прибыла делегация Европейского cоюза, представители которой, как ожидается, проведут сегодня встречу в Самарканде с министрами иностранных дел стран Центральной Азии.