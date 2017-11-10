Узбекистан и США углубят сотрудничество в борьбе с угрозами

9 ноября президент Узбекистана Шавкат Мирзияев принял заместителя помощника Президента США, старшего директора по делам Южной и Центральной Азии Лизу Кёртис, сообщила пресс-служба посольства США в Ташкенте.

Стороны обсудили теракт, произошедший 31 октября в Нью-Йорке, и договорились об углубленном сотрудничестве в борьбе с угрозами. Лиза Кёртис заявила, что Соединенные Штаты привержены сотрудничеству с правительством Узбекистана и партнерами по всему региону в целях обеспечения мира и стабильности.

На встрече также были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества и новая стратегия США по Южной Азии. Лиза Кёртис отметила прогресс Узбекистана в реализации экономических реформ и улучшении региональных отношений.

По данным УзА, Лиза Кёртис прибыла в Узбекистан во главе представительной делегации для участия в международной конференции «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания», которая начала свою работу сегодня в городе Самарканде.