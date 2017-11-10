Казахстанский институт исключает «утечку радиации»

Институт ядерной и радиационной безопасности Франции (IRSN) сообщил, что зафиксировал радиоактивное облако над Европой, которое может быть связано с утечкой радиации на ядерном объекте в России или Казахстане в конце сентября. Сейчас здоровью людей ничего не угрожает, однако в момент утечки могла потребоваться эвакуация людей в радиусе нескольких километров, отметили сотрудники института.



Речь идет о рутении-106, который в основном используется в медицине. Аварию на ядерном реакторе эксперты исключили. О повышенном уровне изотопа в воздухе ранее заявляли в Германии.

Основываясь на метеорологических данных, ученые предполагают, что радиоактивное облако могло появиться к югу от Уральских гор. Российские власти заявили, что им неизвестно об инцидентах на ядерных объектах в России. При этом в середине октября сообщалось, что Роспотребнадзор начал мониторинг уровня радиации в Свердловской и Челябинской областях.

В казахстанском Институте ядерной физики (головной офис базируется в Алматы) Азаттыку сообщили, что никаких утечек в сентябре и октябре зафиксировано не было. В Институте радиационной безопасности и экологии (расположен в Курчатове) «Азаттыку» (Казахской редакции Радио Свобода) сказали, что в Казахстане нет объектов, в результате аварии на которых рутений мог бы оказаться в воздушной среде.