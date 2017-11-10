Астана подготовила проект закона об отмене соглашения о помощи Бишкеку (видео)
Министерство национальной экономики Казахстана разработало законопроект, предусматривающий денонсацию договора, по которому планировалось выделить 100 миллионов долларов Кыргызстану с целью содействия интеграции в Евразийский экономический союз (ЕАЭС, в состав которого входят также России, Беларусь и Армения). Документ планируют направить в мажилис парламента, сообщают местные СМИ.
9 ноября парламент Кыргызстана одобрил денонсацию соглашения о получении помощи из Казахстана на 100 миллионов долларов.
Соглашение между правительствами Казахстана и Кыргызстана о развитии экономического сотрудничества в условиях экономической интеграции было подписано 26 декабря 2016 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге и было ратифицировано Казахстаном в июле.
24 октября МИД Казахстана сообщил, что МИД Кыргызстана официально уведомил казахстанскую сторону о начале внутригосударственных процедур по денонсации межправительственного соглашения. Бишкек заявил, что Кыргызстан не заинтересован в получении средств от Казахстана.
Отказ от помощи Казахстана последовал после осложнения отношений между странами. С 10 октября Казахстан усилил пограничный контроль, что привело к километровым заторам на пунктах пропуска. Усиление пограничного контроля Астана объяснила борьбой с контрабандой из Кыргызстана. Бишкек в свою очередь считает, что казахстанская сторона создает «искусственные барьеры».
Бишкек отказывается от помощи из Астаны (23 октября 2017 года):
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