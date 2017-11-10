В Туркменистане сотрудников милиции обязали пользоваться личным авто только белого цвета

Сообщения о новых требованиях в отношении цвета личных автомобилей сотрудников внутренних дел поступили от радиослушателей «Азатлыка» (Туркменской редакции Радио Свобода). Отмечается, что в последнее время к сотрудникам милиции во всех регионах страны предъявляют жесткие требования по замене автомобилей на транспорт белого цвета.

«В областных органах внутренних дел четыре месяца назад провели специальное собрание и сообщили, что автомобили у всех областных сотрудников органов должны быть белого цвета и, что такое указание поступило сверху. После этого в течение трех месяцев сотрудникам не заменивших свои автомобили на белые вынесли строгий выговор. Сейчас сотрудникам органов запрещено приезжать на работу на автомобилях не белого цвета», – рассказал радиослушатель в своем сообщении.

Собеседник «Азатлыка» из северной области Туркменистана Дашогуза утверждает, что не смог осуществить техосмотр своего автомобиля из-за цвета. По его словам, при попытке пройти техосмотр, его вызвали к начальству, отказались ставить автомобиль на техосмотр, потребовали написать расписку о замене в короткие сроки цвета автомобиля на белый и вынесли выговор.

«Если покрасить автомобиль, его никто не захочет купить, решив, что он был в аварии. Потом у нас качественно покрасить автомобиль негде. Также из-за культа белого в нашей стране, стоимость белых автомобилей очень высокая. Сейчас сотрудники органов, автомобили которых не белого цвета в очень трудном положении, многие недовольны требованием. Те, у которых автомобили, как у меня другого цвета ездят на работу на общественном транспорте», – сообщил собеседник.

Власти Туркменистана отдают большое предпочтение белому цвету. В 2015 году был введен запрет на ввоз в Туркменистан автомобилей черного цвета.